Ефимов: с начала года по итогам торгов город заключил 10 договоров по проекту КРТ

С начала 2024 года Москва заключила по итогам торгов 10 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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