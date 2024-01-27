В смартфонах Galaxy S24 обнаружилось улучшение, о котором Samsung умолчала. Разработчики увеличили частоту регулировки ШИМ экрана в два раза

Во время анонса смартфонов флагманской линейки Galaxy S24 Samsung как-то не особо акцентировала внимание на экранах (хотя про увеличение яркости компания, конечно же, указала и не раз), поэтому многие подробности стали раскрываться уже после премьеры.
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