Темы дняПолитика«Украина будет мешать России до тех пор, пока не умрет» Тезис о том, что «Украина будет мешать России до тех пор, пока не умрет» (https://t.me/rus_demiurge/1413.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановЕсли Талибан узаконится, то Донбасс повторит этот трюк.Сергей ЛаховЕстественные процессы. Украина большое отхожее место. С большим количеством такого же человеческого месива. И не обидеться и не возрадоваться. Болото должно быть.Комментировать
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