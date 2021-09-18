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«Украина будет мешать России до тех пор, пока не умрет»

«Украина будет мешать России до тех пор, пока не умрет»

Тезис о том, что «Украина будет мешать России до тех пор, пока не умрет» (https://t.me/rus_demiurge/1413.

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Аркадий Цыганов
Если Талибан узаконится, то Донбасс повторит этот трюк.
Сергей Лахов
Естественные процессы. Украина большое отхожее место. С большим количеством такого же человеческого месива. И не обидеться и не возрадоваться. Болото должно быть.

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