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Создатели сериала "ГДР" снимут фильм о Викторе Буте: после 15 лет в американской тюрьме он готов сказать всю правду

Создатели сериала "ГДР" снимут фильм о Викторе Буте: после 15 лет в американской тюрьме он готов сказать всю правду

На основе истории Виктора Бута появится художественный фильм. Главный герой сам рассказал об этом.Биография Виктора Бута, депутата Законодательного Собрания Ульяновской области, станет основой для нового художественного фильма.

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