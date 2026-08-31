Марочко: Зеленский усилил меры безопасности из-за страха за свою жизнь

Украинский лидер Владимир Зеленский усилил меры безопасности из-за опасений за свою жизнь. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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