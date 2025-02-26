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Царьград

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Черная дыра на карте Европы. Украины потеряла 10 миллионов человек убитыми и сбежавшими

Черная дыра на карте Европы. Украины потеряла 10 миллионов человек убитыми и сбежавшими

Потеря населения невосполнима, бегство из страны продолжится и после установления мира. Переехавшая за рубеж молодежь возвращаться не собирается.

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