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Гостиница АМАКС "Юбилейная" в Тольятти внедряет бережливые технологии

Гостиница АМАКС "Юбилейная" в Тольятти внедряет бережливые технологии

Работы ведутся в рамках федеральной программы "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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