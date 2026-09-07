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Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам

Херсонский облсуд приговорил шпиона к 16 годам

К 16 годам лишения свободы и крупному штрафу приговорил Херсонский областной суд работавшего на украинскую разведку 42-летнего жителя Чаплинки.

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