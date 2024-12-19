Путин ответил URA.RU, ждут ли США и Британию 9 мая

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента URA.RU о планах России пригласить союзников по антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.
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