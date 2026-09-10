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Царьград

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Пленный ВСУ: замученные украинцы больше не хотят воевать и просятся к семьям

Пленный ВСУ: замученные украинцы больше не хотят воевать и просятся к семьям

Пленный ВСУ Александр Курий раскрыл истинное состояние украинских солдат.В беседе с ТАСС он заявил, что военнослужащие больше не хотят участвовать в боях, они испытывают сильную усталость и мечтают вернуться домой к семьям.

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