Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКХ в июле

Доцент Коваленко заявила о росте тарифов на ЖКХ в июле до 15% Подорожание услуг ЖКХ ожидается в июле, рассказала в беседе с агентством ПРАЙМ доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.