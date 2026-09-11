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Центробанк: напряженность на рынке труда постепенно снижается

Центробанк: напряженность на рынке труда постепенно снижается

Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.

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