Центробанк: напряженность на рынке труда постепенно снижается

Напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.
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