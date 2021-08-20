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Activision «забыла» про себя в трейлере Call of Duty: Vanguard на фоне скандала с домогательствами в компании

Activision «забыла» про себя в трейлере Call of Duty: Vanguard на фоне скандала с домогательствами в компании

Дебютный трейлер Call of Duty: Vanguard оказался лишен всяческого упоминания Activision на фоне продолжающихся обвинений руководства компании в распространении культуры, ведущей к сексуальным домогательствам и дискриминации женщин на рабочих местах.

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