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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Антагонистом Карпина может стать Глушенков». Прогноз Самсонова – «Зенит» победит «Ростов» с форой (-1)

Валерий Самсонов сделал прогноз на матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». Автор Спортса поставил на победу хозяев с форой (-1) за 1.

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