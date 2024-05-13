Ужасная находка в Краснодаре: неизвестный труп

Тело нашли случайные прохожие около лавки. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее писали: Натерпелись страха в Сочи: потоки селя блокировали автобус с пассажирами В Хостинском районе Сочи на Новороссийском шоссе сель сошел на проезжую часть дороги.