Ужасная находка в Краснодаре: неизвестный труп

Тело нашли случайные прохожие около лавки. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее писали: Натерпелись страха в Сочи: потоки селя блокировали автобус с пассажирами В Хостинском районе Сочи на Новороссийском шоссе сель сошел на проезжую часть дороги.
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