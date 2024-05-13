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Ужасная находка в Краснодаре: неизвестный труп

Ужасная находка в Краснодаре: неизвестный труп

Тело  нашли  случайные  прохожие  около  лавки.   Обстоятельства  происшествия  выясняются. Ранее писали: Натерпелись страха в Сочи: потоки селя блокировали автобус с пассажирами В Хостинском районе Сочи на Новороссийском шоссе сель сошел на проезжую часть дороги.

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