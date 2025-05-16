Корыстный счет: мошенники в Telegram начали притворяться газовщиками

Киберпреступники разработали новый сценарий мошенничества — от имени газовой службы. Они звонят через Telegram и реже WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), предупреждают о запланированной проверке оборудования в квартире и под этим предлогом предлагают оплатить несуществующий долг по фишинговой ссылке, которую присылают через мессенджер, рассказали специалисты по кибербезопасности.