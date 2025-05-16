Корыстный счет: мошенники в Telegram начали притворяться газовщиками

Киберпреступники разработали новый сценарий мошенничества — от имени газовой службы. Они звонят через Telegram и реже WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), предупреждают о запланированной проверке оборудования в квартире и под этим предлогом предлагают оплатить несуществующий долг по фишинговой ссылке, которую присылают через мессенджер, рассказали специалисты по кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии