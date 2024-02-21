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Иммунолог Николай Крючков запустил исследование последствий вакцинации от ковида

Иммунолог Николай Крючков запустил исследование последствий вакцинации от ковида

Врач оценил последствия прививки от коронавируса на сердечно-сосудистую систему.Врач-иммунолог Николай Крючков прокомментировал сообщения о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции может иметь отрицательные последствия для сердца.

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