Иммунолог Николай Крючков запустил исследование последствий вакцинации от ковида

Врач оценил последствия прививки от коронавируса на сердечно-сосудистую систему.Врач-иммунолог Николай Крючков прокомментировал сообщения о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции может иметь отрицательные последствия для сердца.
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