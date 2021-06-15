В Омске прошел фестиваль посвященный 85-летнему юбилею службы ГАИ-ГИБДД

Яркая концертная программа, веселые аниматоры и шоу мыльных пузырей для детей, тематические конкурсы по Правилам дорожного движения, показательные выступления силовых ведомств и омских спортсменов, более 50 современных и ретроавтомобилей - все это и не только входило в программу грандиозного фестиваля «Безопасный город-безопасные дороги».