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Царьград

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В Самаре избрали нового руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в СГД

В Самаре избрали нового руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в СГД

Во вторник, 22 октября, прошло очередное собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе седьмого созыва.

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