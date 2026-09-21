Краснодарский край: жителей предупредили о ракетной опасности

В 12:33 в Краснодарском крае система РСЧС объявила предупреждение о ракетной опасности и риске падения ракет, призвав жителей укрыться в защитных сооружениях, подвалах или складках местности, а при обнаружении фрагментов — не приближаться и звонить по номеру 112.