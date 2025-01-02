Сенатор Пушков: в Киеве опасаются, что Трамп потребует отчёт о расходах финансовых средств, полученных от США Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.
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Сенатор Пушков: в Киеве опасаются, что Трамп потребует отчёт о расходах финансовых средств, полученных от США Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.
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