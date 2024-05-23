ДТП со смертельным исходом на трассе Тамбов-Саратов: подробности происшествия

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Саратовской области. По данным местных властей, накануне на 234 километре трассы Тамбов-Саратов автомобиль УАЗ потерял контроль над рулем и выехал на встречную полосу.
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