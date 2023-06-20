Двое парней до смерти забили мужчину в Новосибирской области

Молодые люди предстанут перед судом по обвинению в преступлении, совершённом весной этого года.В Куйбышевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении молодых людей (их возраст 20 лет и 21 год), которые до смерти избили человека.
Молодые люди предстанут перед судом по обвинению в преступлении, совершённом весной этого года.В Куйбышевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении молодых людей (их возраст 20 лет и 21 год), которые до смерти избили человека.
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