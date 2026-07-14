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Живая Кубань

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Краснодарцам предложили жениться в музее

Краснодарцам предложили жениться в музее

Краснодарцам предложили жениться в музееКраснодарцам теперь можно жениться в музее. Министр культуры нашего края сообщила, что в музее Фелицына теперь будут проводить торжественные церемонии бракосочетания.

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