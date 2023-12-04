Польский генерал рассказал «о сюрпризе» России для ВСУ

Польский генерал Леон Коморницкий в публикации для издания «Interia» рассказал «о сюрпризе» российской армии для ВСУ.
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