На фоне совершенно нелогичного поведения Европы, которая в условиях жесточайшего энергетического кризиса упрямо противится запуску российского газопровода "Северный поток - 2", на другом конце материка дела обстоят совершенно противоположно.
На фоне совершенно нелогичного поведения Европы, которая в условиях жесточайшего энергетического кризиса упрямо противится запуску российского газопровода "Северный поток - 2", на другом конце материка дела обстоят совершенно противоположно.
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