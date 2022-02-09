Закон и Порядок

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В Польше посчитали российско-китайские газовые договора и неприятно удивились: Европа может оказаться у "разбитого корыта"

В Польше посчитали российско-китайские газовые договора и неприятно удивились: Европа может оказаться у "разбитого корыта"

На фоне совершенно нелогичного поведения Европы, которая в условиях жесточайшего энергетического кризиса упрямо противится запуску российского газопровода "Северный поток - 2", на другом конце материка дела обстоят совершенно противоположно.

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