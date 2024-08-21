Морпехи ТОФ рассказали, как защита техники и тактика помогают штурмовать позиции ВСУ

На южнодонецком направлении спецоперации 40-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) штурмует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием агрегата, больше похожего на технику из фантастических фильмов, — это танк с дополнительной защитой от дронов и мин, рассказали 21 августа «Известиям» морпехи.