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Морпехи ТОФ рассказали, как защита техники и тактика помогают штурмовать позиции ВСУ

Морпехи ТОФ рассказали, как защита техники и тактика помогают штурмовать позиции ВСУ

На южнодонецком направлении спецоперации 40-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) штурмует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием агрегата, больше похожего на технику из фантастических фильмов, — это танк с дополнительной защитой от дронов и мин, рассказали 21 августа «Известиям» морпехи.

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