ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Она у меня послушная, баньку растопит! - хвастался муж перед партнёрами. Гости узнали совсем другую цену вопроса

- Она у меня послушная, баньку растопит! - хвастался муж перед партнёрами. Гости узнали совсем другую цену вопроса

Я стояла с журналом записи клиентов в руках, когда во двор въехали сразу две машины, и муж, не успев толком поздороваться с гостями, уже громко представлял им меня, как представляют новую модель мангала.

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Комментарии
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F I
СимпатиШный рассказик !)
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4 н.