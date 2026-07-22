Ведущий шоу «Сокровища императора» Михаил Галустян снова женился и подарил возлюбленной кольцо за 5 миллионов

В прошлом году звезда скетчкома «Наша Russia» развелся с матерью своих детей после 18 лет брака Михаил Галустян в шоу «Сокровища императора»В прошлом году известный телеведущий, комик и актер Михаил Галустян неожиданно сообщил подписчикам о разводе с женой Викторией.