Израиль вновь взял контроль над ключевой больницей Газы

Армия обороны Израиля вновь провела рейд на госпиталь Аш-Шифа в городе Газа на фоне информации о том, что высокопоставленные представители ХАМАС вернулись в эту больницу и планируют совершать из нее теракты.
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