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Петербургский дневник

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Александр Бельский: «Праздник тех, кто посвятил себя благородной, ответственной профессии – помогать людям»

Александр Бельский: «Праздник тех, кто посвятил себя благородной, ответственной профессии – помогать людям»

Председатель ЗакСа поздравил петербуржцев с Днём социального работника и пожелал им успехов в благородном труде 8 июня отмечается День социального работника – профессиональный праздник специалистов, которые первыми приходят на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, детям, гражданам старшего возраста и людям с ограниченными физическими возможностями.

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