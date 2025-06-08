Александр Бельский: «Праздник тех, кто посвятил себя благородной, ответственной профессии – помогать людям»

Председатель ЗакСа поздравил петербуржцев с Днём социального работника и пожелал им успехов в благородном труде 8 июня отмечается День социального работника – профессиональный праздник специалистов, которые первыми приходят на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, детям, гражданам старшего возраста и людям с ограниченными физическими возможностями.