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Царьград

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На трассе под Екатеринбургом Haval насмерть сбил лося

На трассе под Екатеринбургом Haval насмерть сбил лося

Утром 9 октября на 32-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург» автомобиль «Хавал» столкнулся с лосем, неожиданно вышедшим на проезжую часть.

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