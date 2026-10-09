На трассе под Екатеринбургом Haval насмерть сбил лося

Утром 9 октября на 32-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург» автомобиль «Хавал» столкнулся с лосем, неожиданно вышедшим на проезжую часть.
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