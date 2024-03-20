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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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20 марта 2024 года.

20 марта 2024 года.

20 марта 2024 года - Всемирный день здоровья полости рта. В рамках проведения Единого Дня Здоровья в УЗ ´Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1´ 19 и 20 марта 2024 года всем пациентам, обратившимся за стоматологической помощью будут вручены буклеты-памятки ´Как правильно чистить зубы´ и ´Секреты красивой улыбки´.

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