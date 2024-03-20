20 марта 2024 года - Всемирный день здоровья полости рта. В рамках проведения Единого Дня Здоровья в УЗ ´Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1´ 19 и 20 марта 2024 года всем пациентам, обратившимся за стоматологической помощью будут вручены буклеты-памятки ´Как правильно чистить зубы´ и ´Секреты красивой улыбки´.