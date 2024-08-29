В Челябинске оперативники задержали курьера мошенников, забравшего 15 млн рублей у пенсионера

Оперативники уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 46-летнего курьера дистанционных аферистов, обманом похитивших у пожилого мужчины 15 миллионов рублей.
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