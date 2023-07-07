Без названия

США все же приняли решение поставить кассетные боеприпасы Украине. С оговорками и странными сопутствующими бумагами — Киев якобы дал расписку письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью», что бы это ни значило.
США все же приняли решение поставить кассетные боеприпасы Украине. С оговорками и странными сопутствующими бумагами — Киев якобы дал расписку письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью», что бы это ни значило.
Свежие комментарии