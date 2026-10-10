Каррагер ответил Моргану: «Мы поддержали Суареса как команда – это было неправильно, я извинился перед Эвра. А ты переходишь на личности, чтобы получить еще одно интервью, подхалим»

Экс-защитник « Ливерпуля » Джейми Каррагер ответил телеведущему Пирсу Моргану . Ранее Джейми критиковал Моргана, подержавшего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в конфликте с главным тренером команды Жорже Жезушем, после чего Пирс напомнил , что Каррагер был на стороне Луиса Суареса после расистских оскорблений в сторону Патриса Эвра .
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