Культовый музей обветшал: в Париже призвали срочно спасать объект всемирного культурного наследия

Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на конфиденциальное послание директора музея Лоранс Де Кар министру культуры Франции Рашиде Дати.
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