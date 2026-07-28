New Biden Tapes Reveal Hur's "Well-Meaning Elderly Man" Had An $8 Million Motive To Keep Classified Docs Joe Biden kept classified material after leaving the vice presidency, knew what it was, and read it aloud to a civilian with no security clearance who was helping him write a book he was paid $8 million for.
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