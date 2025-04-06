Челябинские подростки, снявшие девочку в запрещённом видео, избежали спецприёмника

Школьницу с хроническим заболеванием снимали в "фильме для взрослых" на морозе.В Миассе вспыхнули общественные споры из-за резонансного инцидента: группа подростков принудила 12-летнюю школьницу с хроническим заболеванием раздеться на морозе и участвовать в съёмках видео для взрослых.