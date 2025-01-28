Экоактивисты сорвали "Бурю" с Сигурни Уивер в театре Друри-лейн в Лондоне

В Лондоне активисты Just Stop Oil прервали спектакль "Буря" с Сигурни Уивер в театре Друри-лейн. Экоактивисты вышли на сцену с транспарантом против изменения климата, что привело к остановке представления.
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