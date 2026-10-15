В Евросоюзе думают о введении санкций против спортсменов из России. Высшие должностные лица ЕС в области внешней политики также обсуждают прекращение финансирования спортивных федераций, допускающих россиян к состязаниям, пишет Politico со ссылкой на специальный документ.
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Организовали бы свои международные спартакиады, и всё бы нормально было. А там на западе пускай педерасты между собой соревнуются, и определяют у кого попа шире.