В Евросоюзе думают о введении санкций против спортсменов из России. Высшие должностные лица ЕС в области внешней политики также обсуждают прекращение финансирования спортивных федераций, допускающих россиян к состязаниям, пишет Politico со ссылкой на специальный документ.