Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

Politico: НАТО доверило управление боевыми операциями ИИ Palantir

Североатлантический альянс управляет реальными боевыми операциями с помощью американского искусственного интеллекта, который автоматически находит цели на спутниковых снимках и рассчитывает расход боеприпасов, пишут СМИ.

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