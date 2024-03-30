Депутат Вассерман: Булгаков называл украинцев неотъемлемой частью русского народа

Решение Украинского института национальной памяти (УИНП) признать советского писателя Михаила Булгакова и декабристов угрозой для страны связано с его позицией по единству украинского и русского народа, объяснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
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