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Депутат Вассерман: Булгаков называл украинцев неотъемлемой частью русского народа

Депутат Вассерман: Булгаков называл украинцев неотъемлемой частью русского народа

Решение Украинского института национальной памяти (УИНП) признать советского писателя Михаила Булгакова и декабристов угрозой для страны связано с его позицией по единству украинского и русского народа, объяснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Украинец не национальность: как и американец, россиянин. Это название территории.
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