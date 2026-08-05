Фигурант дела о подготовке теракта в Бердянске получил 25 лет колонии

Южный окружный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Москаленко, планировавшего по заданию украинских спецслужб взорвать члена партии "Единая Россия" в Бердянске Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда .
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