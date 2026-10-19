21 октября Парламентское собрание Союза Беларуси и России соединит студии в Национальном пресс-центре Беларуси и мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», чтобы обсудить влияние решений Нюрнбергского процесса на современный миропорядок и международное гуманитарное право.