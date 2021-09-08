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Goal: «Атлетико» потратил почти €1 млрд на покупку игроков за последние десять лет

Goal: «Атлетико» потратил почти €1 млрд на покупку игроков за последние десять лет

За последние десять лет мадридский «Атлетико» потратил €996 млн на покупку новых футболистов. Об этом сообщил Goal España.

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Сергей Дмитриев
Футболисты не гладиаторы и не должны продаваться на толкучке. Любая ф/команда должна быть "собственного производства" и официальную куплю-продажу "живого товара" след бы пресекать как продажу наркотиков

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