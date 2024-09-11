Стартовал новый сезон всероссийской олимпиады школьников

Ученики всех регионов смогут проверить свои знания в рамках интеллектуальных состязаний, которые пройдут с 9 сентября 2024 года по 30 июня 2025 годаПроект проходит под эгидой Министерства просвещения РФ в сотрудничестве с Институтом стратегии развития образования.