«Перед игрой все думали, что такой «Ахмат», который еще и на выезде очень плохо играет, «Зенит» пройдет катком, - заявил бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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