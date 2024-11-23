Песков: "Мигранты - это не проблема"

ВС

Валерий Симоненко

Ну и хрен с вами, что Песков ВАС бесит, зато он ПУТИНУ нужен и вполне его устраивает. А вам только и остается, что вопить воздух сотрясая. Как тому коту, которого запхнули в мешок и завязали шнурок на шее, а лапы в мешке: вопить - вопи, а царапаться не моги!