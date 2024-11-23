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Медвежий угол

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Песков: "Мигранты - это не проблема"

Песков: "Мигранты - это не проблема"

Коллаж Царьграда Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мигранты - это не проблема".

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Комментарии
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ВС
Валерий Симоненко
Ну и хрен с вами, что Песков ВАС бесит, зато он ПУТИНУ нужен и вполне его устраивает. А вам только и остается, что вопить воздух сотрясая. Как тому коту, которого запхнули в мешок и завязали шнурок на шее, а лапы в мешке: вопить - вопи, а царапаться не моги!
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1 час.
sa
svet alex
Песков - непотопляемый, пока не проколется основательно!
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1 час.
ГГ
Галина Глушкова
Песков, мигранты для россиян не проблема, потому что ты для России большая проблема!
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45 мин.

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