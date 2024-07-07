Metaratings: «Спартаку» предложили приобрести Пиняева

Форвард московского «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в столичном «Спартаке». По информации Metaratings, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, но Пиняева могут рассмотреть из-за возможного изменения лимита на легионеров.
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